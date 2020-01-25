» التخلص من السواد حول الفم بهذه الطريقة البسيطة

25 يناير 2020 - 02:50 م

تعاني الكثيرات من الفتيات من وجود سواد حول الفم وهو من الأمور غير المحببة لدى النساء وتتعدد أسباب ظهورها ما بين وضع اليد حول الفم أو سوء التغذية كما أن استمرار جفاف الشفتين يؤدي أحيانًا إلى تشققها وظهور لونها الداكن.

ويمكن معالجة هذه المشكلة بطريقة بسيطة من خلال عدة طرق، ومنها اللجوء إلى العلاج بالليزر أو وضع كريم تفتيح الغني بفيتامين سي، أو الاستعانة بالتقشير الكيمائي أو التقشير اليومي بالمستحضرات الطبية، أو وضع عصير ليمون بصورة مباشرة علي المنطقة الداكنة حول الفم لمدة 10 دقائق ثم غسلها بالماء وتجفيفها.