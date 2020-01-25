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بعد شائعة ارتباطها..

صورة لياسمين عبد العزيز وطليقها تثير الجدل

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ياسمين عبد العزيز وطليقها
ياسمين عبد العزيز وطليقها

علا خطاب

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ياسمين عبد العزيز

احمد العوضى

محمد حلاوة

تداولت صورة قديمة للفنانة ياسمين عبد العزيز وطليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، وذلك بعد تردد بعض الشائعات مؤخرًا حول علاقة تجمعها بالفنان أحمد العوضي.

وانتشرت صورة قديمة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع ياسمين عبد العزيز، وطليقها، منذ بداية ارتباطهما، حيث استمرت علاقة زواجهما ما يقرب من 17 عامًا.

في المقابل، انقسمت آراء الجمهور بين مؤيدين ومعارضين للخبر، حيث تساءل البعض كيف لعلاقة زواج دامت كل هذه الفترة أن تنتهي بهذة السهولة، خاصة بعد زواج طليق ياسمين عبد العزيز من الفنانة ريهام حجاج.

وكان قد احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ40، برفقة بعض نجوم الوسط الفني، ولكن ما لفت بعض أنظار متابعيها هو وجودها برفقة الفنان أحمد العوضي في عدة صور، وهو ما تسبب في انتشار شائعة ارتباطها.

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