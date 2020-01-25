بعد التخلي عن الألقاب الملكية.. زلزال يضرب مقر إقامة الأمير هاري

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الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل
الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل

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يبدو أن لعنة العائلة الملكية ببريطانيا تلاحق الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، حيث ضرب زلزال جزيرة "فانكوفر" بكندا، وكأن لا يكفي الأمير مشاكله العائلة حتى تحل مشاكل الطبيعة على منطقة سكنه الجديد.

فقد هز زلزال بلغت قوته 4.5 درجة جزيرة فانكوفر حيث يقيم ميجان ماركل والأمير هاري، وتم اكتشاف الزلزال قبالة الساحل الغربي للجزيرة الكندية، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار، وفقا لهيئة الزلزال بـ كندا، بحسب ما  نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وشعر  الناس في جميع أنحاء جزيرة فانكوفر وعبر مترو فانكوفر بالزلزال، فيما كانت هناك مخاوف من ضرب تسونامي  للجزيرة، ولكن أوضح المركز القومي الأمريكي للتحذير من تسونامي أنه غير متوقع أن تضرب تسونامي الجزيرة.

جدير بالذكر أن دوق ودوقة ساسكس يقيمان في الجزيرة حيث شوهدا وهما يتنزهان في الغابة، وقيل إنهم كانوا يعيشون في قصر في خليج سانيتش خارج فيكتوريا على الطرف الجنوبي للجزيرة.

وقد أعلن الزوجان في وقت سابق عن تخليهم عن الواجبات الملكية ما يعني أنهما سيتوقفان عن استخدام ألقاب صاحب السمو الملكي.

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