» خلال دقيقة.. استخرج شهادة الميلاد

25 يناير 2020 - 02:32 م

بدأت صباح اليوم ماكينات الأحوال المدنية الحديثة الذكية الجديدة في العمل والتي استحدثتها وزارة الداخلية، لاستخراج نسخ من شهادات الميلاد.

وخطوات الحصول على الشهادة بسيطة، ففي البداية يتم اختيار الخدمة المطلوبة من على شاشة الماكينة "شهادة الميلاد" ثم يتم إدخال الرقم القومي لطالب الخدمة ثم إدخال المبلغ المطلوب رسوم الخدمة وبعد ذلك الضغط على زر طباعة لتقوم الماكينة باستخراج الشهادة.

وحاليًا تم تفعيل الماكينة في 4 أماكن مؤقتًا وهي داخل قطاع الأحوال المدنية في العباسية ومطارات شرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر.

وأكد مصدر أمني أنه من المتوقع أن تنتشر في جميع محافظات الجمهورية وأنه سيتم إضافة خدمات أخري في الفترة المقبلة.