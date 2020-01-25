رسالة مبكية من والدة شهيد لنجلها على الهواء

25 يناير 2020 - 02:27 م

بكت سوزان عبد المجيد مصطفى، والدة الشهيد الرائد إسلام مشهور شهيد معركة الواحات، أثناء سردها لحظة تلقي نبأ استشهاد نجلها.

وقالت "عبدالمجيد"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، "أنا قوية، أنا بعيط من الفراق، ولكن استشهاد ابني ده شيء يشرفني".

وأضافت، من أول بداية الأسبوع اللي استشهد فيه كنت بحس بتعب غريب من غير سبب، ووجهت رسالة إلى نجلها الشهيد، قائلة: "أنا فخورة بيك، وكل سنة وأنت طيب، وحقك رجع".