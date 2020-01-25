إعادة بناء خيام الاعتصام بساحة التحرير مجددًا

25 يناير 2020 - 02:13 م

في تصاعد خطير للأحداث، بعد قرابة مائة يوم من اندلاع التظاهرات في العراق، بدأ المتظاهرون في إعادة بناء خيم الاعتصام مرة أخرى في ساحة التحرير، وسط بغداد.

وتجددت الاحتجاجات، بين المتظاهرين والأمن، على خلفية رفع الجدران الكونكريتية من ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير، وعلى أثر ذلك حدثت صِدامات بينها والمحتجين".

وأطلقت القوات الأمنية العراقية، الرصاص الحي، وقنابل الغاز، في الطريق الرابط ما بين ساحة الخلاني ومدخل ساحة التحرير في بغداد؛ حيث يتظاهر آلاف العراقيين.



