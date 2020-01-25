» وزير الشباب والرياضة يطالب فريق كرة اليد بهذا الأمر

25 يناير 2020 - 02:05 م

طالب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لاعبي منتخب مصر لكرة اليد رجال ببذل مزيد من الجهد لتحقيق الثنائية وهي لقب البطولة الأفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو في الصيف.

وزار الوزير المنتخب والجهاز الفني والإداري والطبي بمقر إقامتهم في العاصمة التونسية بحضور المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

واعتبر الوزير أن فوز منتخب مصر على المنتخب الجزائري بنتيجة 30 مقابل 27 فوزًا مهمًا ودافعًا كبيرًا للتتويج بالبطولة والتغلب علي المنتخب التونسي، حسبما نشر "الوفد".