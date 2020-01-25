» عمرو دياب يشعل الأجواء في دبي ويثير ضجة

25 يناير 2020 - 01:55 م

أشعل حفل عمرو دياب الأخير في دبي، الأجواء ومواقع التواصل الاجتماعي، فمن الحضور الجماهيري الضخم إلي إطلاق أغنية جديدة للهضبة من تأليفه وألحانه، أصبح عمرو دياب حديث السوشيال ميديا.

ونشر عمرو دياب، صورًا من الحفل عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" من خلال خاصية "story ".

وفاجأ الفنان عمرو دياب الجمهور أثناء الحفل وقدم أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "عم الطبيب".

وأكدت الجهة المنظمة للحفل أن عمرو دياب حقق أعلى حضور جماهيري لحفل مطرب عربي في ميديا سيتي دبي خلال السنوات الأخيرة.

وكشفت الجهة المنظمة للحفل عن مد فترة فتح المسرح وساحة الجماهير الخاصة بالحفل لما بعد منتصف الليل في سابقة هي الأولى من نوعها نظرًا للحضور الجماهيري الغفير.

وأشارت إلى أن إدارة الحفل اضطرت إلى فتح أبواب المنطقة لما بعد منتصف الليل نظرًا للحضور الجماهيري الغفير وذلك لتوفير السيولة الكافية لخروج الجماهير من الحفل.