"المقرحي": الشرطة بتقدملك الخدمة دليفري

25 يناير 2020 - 01:47 م

أكد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن رجال الشرطة جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن، قائلاً: "25 يناير هو شرطي بامتياز".



وأضاف "المقرحي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما كان وزيرًا للدفاع، قام بإمداده بالأسلحة لدى وزارة الدفاع، وبعد توليه مهام منصبه رئيسًا للجمهورية عمل على تزويد جهاز الشرطة بأحدث الأجهزة والأسلحة وأحدث التكنولوجية".



وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الأمن إحساس وليس أرقام، معقبًا: "الخدمات بقت تقدم دليفري للمواطنين في مسكنهم سواء كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة".

