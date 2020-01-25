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صادم.. تطور تكنولوجي يساوي 800 مليون أمي في العالم

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متابعات- أمينة عبد العال

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صادم

تطور تكنولوجي

800 مليون أمي

أعلنت الأمم المتحدة اليوم عن عدد الأميين في العالم الذي وصل إلي 800 مليون إلى جانب قرابة 260 مليون طفل لا يذهبون إلى المدرسة، لافتة إلى أن هناك أزمة مثيرة للقلق في التعليم على الرغم من أن من بين أهداف المنظمة 2030 ضمان توفير تعليم شامل وجيد للجميع وتعزيز التعلم مدي الحياة.

وقالت أمنية محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة في اليوم الدولي للتعليم، أمس: "إن هناك أزمة مثيرة للقلق لافتة إلى أن 258 مليون طفل درون سن السابعة عشر لا يذهبون إلى المدرسة وأن 49 % فقط يكملون التعليم الثانوي، مضيفة أن هناك 770 مليون شخص بالغ يعانون من الأمية وغالبيتهم من النساء، إلى جانب الأزمة فيمن يذهبون إلى المدارس ولا يتعلمون، حسبما نشرت "الأسوشيتيدبرس".

وأشار مبعوث الأمم المتحدة الخاص لشئون التعليم ورئيس الوزراء البريطاني السابق جوردن براون إلى صدمته بسبب أن أكثر من 400 مليون طفل يتركون المدرسة إلى الأبد عندما يصلون إلى سن الحادية عشر  وأن 800 مليون طفل يتركون نظام التعليم دون الحصول علي أي مؤهلات تستحق.

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