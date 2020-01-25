خبر صادم من "الصحة" عن فيروس كورونا

25 يناير 2020 - 01:03 م

أكد الدكتور علاء عيد، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أنه لا يوجد لقاح متاح حاليًا، أو دواء محدد لعلاج فيروس كورونا المستجد، قائلاً: "الأفراد المتواجدون بالمناطق التي ظهر بها الفيروس عليهم إتباع إجراءات وقائية لحماية أنفسهم".

وأضاف "عيد"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، بأنه يجب تجنب الاتصال أيضًا مع الحيوانات الحية والميتة، حيث يتردد أن المرض أصله من الحيوان.

وتابع مساعد وزير الصحة للطب الوقائي: "لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا في مصر، لم نكتشف أي حالة حتى".