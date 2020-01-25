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تصاعد الصدامات بين الأمن والمحتجين بساحة التحرير

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احتجاجات
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علي محمود

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ساحة التحرير

احتجاجات العراق

صدامات بين الأمن والمتظاهرين

أطلقت القوات الأمنية العراقية، الرصاص الحي، وقنابل الغاز، في الطريق الرابط ما بين ساحة الخلاني ومدخل ساحة التحرير في بغداد؛ حيث يتظاهر آلاف العراقيين.

ونقلت "رويترز" عن شهود أن قوات الأمن العراقية تقدمت صوب ساحة التحرير مقر الاعتصام الرئيسي في بغداد، اليوم السبت، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي على المحتجين، بحسب "روسيا اليوم"

ووقعت صدامات في المساحات القريبة من ساحة التحرير وسط بغداد أدت إلى إصابة 7 أشخاص.

وبدأت القوات الأمنية في رفع الجدران الكونكريتية من ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير، وعلى أثر ذلك حدثت صِدامات بينها والمحتجين".

وأعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق،  فتح طريق محمد القاسم السريع الذي شهد خلال الأيام الماضية صدامات كبيرة بين المحتجين والقوات الأمنية، كما فتحت عدة ساحات كانت مغلقة.

وذكر بيان للقيادة أن "طريق محمد القاسم مفتوح ويجري الآن تنظيف ساحة الطيران وشارع النضال وساحة قرطبة لإعادة افتتاحها أمام حركة العجلات بشكل دائم"؛ حيث تم " افتتاح ساحة الطيران وساحة قرطبة أمام حركة العجلات بشكل كامل، فضلا عن افتتاح جسر الأحرار أمام حركة العجلات بشكل كامل، على أن تفتح (ساحات) السنك والخلاني والرشيد أمام حركة العجلات بعد قليل".

يذكر أن مراسل (RT ) أفاد الليلة الماضية بمقتل 4 متظاهرين وإصابة العشرات خلال صدامات بينهم وقوات الأمن على جسر محمد القاسم في بغداد.

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