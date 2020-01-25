» أحمد الفيشاوي يثير الجدل من جديد بسبب ابنة زوجته

تعرض الفنان أحمد الفيشاوي، لهجوم شرس، بعد نشره صورة له برفقة ابنة زوجته، ندي الكامل، وهو يهنئها بعيد ميلادها.

ونشر أحمد الفيشاوي، صورة جديدة له، عبر حسابه على "إنستجرام" برفقة ابنة زوجته ندي الكامل، معلقًا عليها: "عيد ميلاد سعيد ليليان، 13 عامًا".

وتسببت هذه الصورة في هجوم عنيف عليه من جانب متابعيه بسبب ابنته لينا، وتساءل أحد المتابعين قائلاً: "وأين حق ابنتك لينا عليك"، بينما علق آخر: "ابنتك أولى".

يذكر أن أحمد الفيشاوي على خلاف حاد بينه وبين ابنته لينا، بسبب قضايا قديمة مع زوجته السابقة هند الحناوي، وقضية النسب الشهيرة.