بعد اجتياحها لدولة عربية.. مليارات من الجراد تتجه لهذه الدولة

25 يناير 2020 - 12:19 م

اجتاحت المليارات من أسراب الجراد الصومال وإثيوبيا لتصل إلى كينيا مهددة بكارثة، حيث دخلت أسراب الجراد في ديسمبر الماضي ودمرت المراعي شمال ووسط البلاد، حسبما نشرت "الجارديان" البريطانية.

ويعتبر غزو الجراد الحالي الأكثر عنفا منذ 25 عامًا وفي كينيا منذ 70 عامًا، حسبما أعلنت منظمة الأغذية الزراعية العالمية"الفاو".

وقال جوليد أرتان المسئول في مركز التنبؤات والتطبيقات المناخية في مؤتمر صحفي في "نيروبي" عاصمة كينيا، إن الجراد كان آخر أعراض الظروف القاسية التي شهدتها كينيا في 2019 بداية من الجفاف وانتهاء بموسم الأمطار.

في سياق متصل قال المدير الإقليمي لمنطقة إنقاذ الطفولة في شرق وجنوب أفريقيا إيان فالي إن موظفي المنظمات غير الحكومية في كينيا كانوا يقاتلون أسرابًا كثيفة من الجراد لدرجة أنهم بالكاد يستطيعون رؤية بعضهم من خلالها، حسبما نشرت "سكاي نيوز".

يذكر أن "الفاو" أعلنت الأٍسبوع الماضي أن الجراد دمر قرابة 175 ألف فدان من المزارع في الصومال وإثيوبيا المجاورة، لافتة إلي أن الخراب الذي قد يسببه الجراد قد يهدد إمدادات الغذاء في البلدين.