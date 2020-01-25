» شاهد.. صورة نادرة لـ سعاد حسني تثير ضجة

25 يناير 2020 - 12:11 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للفنانة سعاد حسنى خلال العرض الخاص لفيلمها "أين عقلي"، والذي عرض عام 1974.

ونشر أحد الحسابات على موقع "إنستجرام"، مجموعة صور نادرة لسعاد حسني ورشدي أباظة من العرض الخاص لفيلم "أين عقلي"، والذي شاركها البطولة فيه الفنان محمود ياسين، وهو تأليف إحسان عبد القدوس وإخراج عاطف سالم.

ظهرت سعاد حسني، في كامل أناقتها وجمالها حيث التف حولها الجمهور لتهنئتها بالفيلم، وبدا عليها علامات السعادة والفرحة بحب الجمهور لها.

والفيلم تدور أحداثه حول معاناة عايدة من زوجها الذي يحاول أن يوهمها بالجنون، وذلك من خلال استخدام بعض المواقف التي يفعلها ويطبقها من خلال كتب علم النفس.