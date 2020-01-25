أديب: "التورتة هتتقطع والطبخة مش هتعجبنا"

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الدور الرابع

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مؤخرًا بأن الثلاثاء المقبل سيتم الإعلان عن تفاصيل صفقة القرن، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء الجمعة، قائلاً: "أن نتنياهو وصف الأمر بأنه تاريخي، معقبًا: "طالما نتنياهو قال كده يبقى هو عرف كل حاجة، وأن الأمر لمصلحتهم، والطبخة مش هتعجبنا".

 وتابع: "يوم الثلاثاء دوروا على القدس، واللاجئين، نحن في العد التنازلي لمعرفة التفاصيل، واللي هيعجب إسرائيل هيمشي"، مستكملاً: "جامعة الدول العربية أخبارها إيه، التورتة هتتقطع وإحنا قاعدين، لو القدس مرجعتش مفيش قضية فلسطينية تاني".

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