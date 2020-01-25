زوجة محمد رمضان تشعل مواقع التواصل.. والأخير يعلق

أثارت زوجة الفنان محمد رمضان، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بإطلالتها التي خطفت أنظار الجميع.

ونشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه على إنستجرام، صورة له برفقة زوجته، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة ومتميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية تي شيرت باللون الأبيض، ونسقت مع إطلالتها الأنيقة ارتداء حقيبة من إحدى الماركات العالمية.

كما اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البنى.

وعلق الفنان محمد رمضان على الصورة قائلا: "أكبر رزق في الحياة هو أنك تتجوز اللي بتحبها.. والرزق الأكبر إنها تكون بتحبك أكتر من نفسها ..ربنا يملأ كل البيوت سعادة واستقرار ويبعد عنكم كل شر ويحفظ كل زوجين لأبنائهم".