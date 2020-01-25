أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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يقام اليوم السبت عدد من المباريات المهمة سواء على صعيد المسابقات الأفريقية والأوروبية وتحديدًا في دوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني.

ويرصد "المصريون" أبرز مباريات اليوم كالتالى:

- دوري أبطال أفريقيا:

بلاتينيوم × الهلال .. الموعد 3 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

بترو أتلتيكو × صنداونز .. الموعد 3 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 7.

زيسكو × بريميرو دي أوجوستو .. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 7.

فيتا كلوب × شبيبة القبائل .. الموعد 6 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

الترجي × الرجاء البيضاوي .. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

- الدوري الإسباني:

فالنسيا × برشلونة .. الموعد 5 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

- الدوري الألماني:

بايرن ميونيخ × شالكة.. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.


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