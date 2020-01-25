أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

محمد عبد الحارس
يقام اليوم السبت عدد من المباريات المهمة سواء على صعيد المسابقات الأفريقية والأوروبية وتحديدًا في دوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني.
ويرصد "المصريون" أبرز مباريات اليوم كالتالى:
- دوري أبطال أفريقيا:
بلاتينيوم × الهلال .. الموعد 3 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.
بترو أتلتيكو × صنداونز .. الموعد 3 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 7.
زيسكو × بريميرو دي أوجوستو .. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 7.
فيتا كلوب × شبيبة القبائل .. الموعد 6 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.
الترجي × الرجاء البيضاوي .. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.
- الدوري الإسباني:
فالنسيا × برشلونة .. الموعد 5 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.
- الدوري الألماني:
بايرن ميونيخ × شالكة.. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.
ظهر12:12 م
فجر
05:30
شروق
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ظهر
12:12
عصر
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مغرب
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عشاء
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