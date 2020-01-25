» "بلا ذراعين".. عارضة أزياء تتحدى كل المصاعب

25 يناير 2020 - 10:28 ص

تحدت عارضة الأزياء المكسيكية آنا جابريلا مولينا جميع المفاهيم التقليدية لجاذبية الجسم، ولم تعتبر أن ولادتها بدون ذراعين مشكلة، وتمكنت من الفوز في مسابقة ملكة الجمال في مسقط رأسها بولاية فيراكروز.

وأشارت مولينا التي تبلغ من العمر 24 عامًا، وخريجة علم النفس، في حوارها لـ"رويترز" إلي أن قبول حالتها كان صعب لكنها أرادت أن تكون قدوة للآخرين المصابين بإعاقة، لافتة إلى أنها نجحت في مدينة "كواتزاكوالكوس" الساحلية بشرق المكسيك في التغلب علي كل مشكلة صادفتها طوال حياتها، مؤكدة أن ولادتها بلا ذراعين لم تمنعها من تناول الطعام أو استخدام الهاتف المحمول أو الكتابة بقدمها.

جدير بالذكر أن مولينا ستشارك في مساقة ملكة جمال في ولاية فيراكروز المطلة علي خليج المكسيك في مارس المقبل وفي حالة فوزها ستتأهل لمسابقة ملكة جمال المكسيك في يونيو المقبل.