الوطنية للإعلام توضح حقيقة التنازل عن "الفضائية المصرية"

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متابعات- أمينة عبد العال

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الوطنية للإعلام

التنازل

الفضائية المصرية

نفت الهيئة الوطنية للإعلام الشائعات التي ترددت على بعض المواقع الإخبارية وعلي مواقع التواصل، عن التنازل عن تردد قناة الفضائية المصرية لصالح شركة تطوير البرامج بالقناة، مضيفة أن القناة هي إحدى القوة الناعمة للإعلام الوطني وتستهدف الجمهور داخل مصر وخارجها ولا يمكن التنازل عنها لأي جهة.

كما أكدت في بيان أصدرته ونشره "المصري اليوم" أنه لا توجد نية إطلاقا للاستغناء عن العاملين بالقناة، وأن ما سيتم من تطوير لشاشات الوطنية للإعلام سيكون بأبنائها الذين يمتلكون الخبرة ويتمتعون بالمهنية.

وناشدت الوطنية للإعلام كل وسائل الإعلام التأكد من الأمور التي من شأنها إثارة بلبلة وتؤثر على سير العمل.

 

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