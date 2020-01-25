عميد معهد القلب السابق يكشف مفاجأة عن الموت المفاجيء

25 يناير 2020 - 10:06 ص

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب، أنه عند حدوث صدمات القلب فيما يعرف بمتلازمة القلوب المجروحة، تعتبر هي أهم أسباب الأزمات القلبية المنتشرة حاليا.

وأضاف الدكتور جمال شعبان خلال حواره لبرنامج "الجمعة في مصر" الذي يذاع علي فضائيه "ام بى سى مصر"، أن الأزمات النفسية أو العاطفية تؤدي لتدفق شديد في الدم، ومن ثم يؤدي لتكسير في القلب، وتسبب الموت المفاجئ ".

وأشار العميد السابق لمعهد القلب، إلى أنه من الناحية الطبية الموت المفاجئ تحت سن 35، سببه اختلال كهربائي في القلب، قائلاً: "عمر الإنسان هو في الأصل عبارة عن نبضات قلبية".

وأوضح الدكتور جمال شعبان، أن السبب الثاني اختلال في توصيل الأملاح والأيونات للقلب، معقبا: "من أصعب الأعراض الدوخة وانسحاب الروح".