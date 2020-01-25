تفاصيل صادمة.. حرق سعودية بـ"مية نار".. هذا ما حدث في منزلها

25 يناير 2020 - 09:47 ص

نشرت سيدة سعودية مقطع فيديو لها على تويتر، تستنجد فيه بأهل الخير كي ينقذوها مما تعيش فيه.

وبحسب الفيديو تقول السيدة إنها تتعرض للتعذيب على يد عمها، حيث تعرضت للتعذيب بعدما مات والدها.

كما أظهر الفيديو علامات حروق كبيرة ملأت ساعدها، ما يكشف عن الحالة التي تتعرض لها.

وتروي السيدة السعودية معاناتها قائلة: "إنها انتقلت للعيش مع عمها بعد وفاة والدها فليس لها أشقاء تلجأ لهم، وهي تريد العلاج ولا تستطيع، حيث ناشدت أهل الخير مساعدتها، بعدما حرقت يدها بماء النار، بحسب ما أظهره مقطع الفيديو.

وكتبت قائلة: "تكفون يا أهل الخير ثقتي بالله ثم فيكم انشروه لعل الله يجعلكم سبب شفائي أنا احتاج إلى زراعة جلد بسبب الحروق".

وحظي الفيديو بردود فعل واسعة، حيث كتب أحد المغردين: "لا بأس عليك أختي ليلى.. بنصعد حالتك ونهتم بها بإذن الله نرجو التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة".

وعلق آخر : "الله يبتلي عمك ويشفيك يارب.. هذا لازم يتعاقب على فعلته".







