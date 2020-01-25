خالد زكي: "السيسي خلي العالم يضرب لينا تعظيم سلام"

25 يناير 2020 - 09:44 ص

أشاد الفنان خالد زكي، بسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "مصر نالت بالرئيس السيسي احترام العالم كله، العالم بقى يضرب لينا تعظيم سلام، ما يحدث حاليا معجزة".



وأضاف الفنان خالد زكي، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" الرئيس عبد الفتاح السيسي له كاريزما خاصة، مشيرا إلى أنه يسعده جدا تجسيد شخصية الرئيس السيسي في عمل فني.



وتابع: "هناك خطوات يتم اتخاذها، يراها البعض غير ملموسة حاليا، إلا أنه بعد عام أو عامين سيكون نتائج هذه الخطوات غير متوقع".



وعن دوره كفنان لفت زكي، إلى أنه ابتعد عن السينما منذ فيلم طباخ الرئيس، مشيرا إلى أنه رفض أكثر من 7 أفلام سينمائية، موضحا أنه لم يكن راضيا عن الأدوار التي كانت تعرض عليه".

