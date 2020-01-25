» حقيقة توقيع عقوبة على "شيكابالا" من قبل "كاف"

25 يناير 2020 - 09:41 ص

أصبح اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، مهددا بتوقيع عقوبة بعدما قام بتغيير اسمه على القميص الخاص به، لاسم نجله "آدم" خلال مباراة مازيمبي مساء أمس.

لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي قالت: "كل ناد مطلوب منه تسجيل اسم اللاعب والرقم واسمه على التيشرت، وفي حالة وجود أي تغيير لابد من الحصول على إذن من المُعين من قبل الاتحاد الأفريقي لمراقبة المباراة، والمسئول عن التنظيم من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وأضافت: "ستُوقع عقوبة على اللاعب أو النادي حال عدم حصوله على إذن".