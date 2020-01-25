نفي طالب إلى منبع "كورونا".. سخر من الرئيس الصيني

25 يناير 2020 - 09:36 ص

نفت السلطات الصينية طالبا جامعيا انتقد الرئيس الصيني "شي جينج بينج" على "تويتر" إلى منطقة ووهان المنتشر فيها فيروس"كورونا".

وكان الطالب قد نشر على موقع التدوينات "تويتر" صور كاريكاتورية تسخر من الرئيس الصيني فتم القبض عليه وووجهت إليه اتهامات بتشويه صورة زعيم وطني ونشر صور غير لائقة له.

جدير بالذكر أنه تم إصدار الحكم على الطالب في نوفمبر الماضي بنفيه وتم تنفيذه حاليا في المدينة المنتشر بها الفيروس القاتل.