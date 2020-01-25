60 مدرعة تقتحم اعتصام البصرة.. وتفضه بالقوة

25 يناير 2020 - 09:21 ص

اقتحمت أكثر من 60 مدرعة عسكرية تقل عناصر أمن صباح اليوم اعتصام المتظاهرين في البصرة وفضته بالقوة، وأحرقت خيام المعتصمين، وأجرت حملة اعتقالات لعدد كبير منهم، حسبما أفاد شهود عيان لـ" سكاي نيوز عربية".

كما هاجمت مجموعات ملثمة ساحة الاعتصام في كربلاء بقنابل المولوتوف وأحرقت العديد من خيام المعتصمين.

وفي بغداد سيطرت قوات الأمن بشكل كامل على جسر محمد القاسم وتحاول التقدم باتجاه ساحة التحرير حسب الناشطين.

جدير بالذكر أن قيادة عمليات بغداد أصدرت بيانا أنه يجري العمل على تنظيف ساحة الطيران وشارع النضال وساحة قرطبة لإعادة افتتاحها أمام حركة المرور.