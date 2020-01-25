» الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لبطل تونس

25 يناير 2020 - 09:17 ص

يختتم فريق الأهلى تدريباته اليوم على ملعب النادى بمختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة بطل تونس النجم الساحلى فى المباراة المقرر لها التاسعة مسا غد على إستاد السلام فى إطار الجولات الخامسة لدورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرًا مغلقاً بأحد فنادق القاهرة استعدادًا لتلك المواجهة.

المدرب فايلر طالب لاعبيه بضرورة حصد الثلاث نقاط، لتجنب الدخول في حسابات معقدة، خاصة بعد تأزم نتائج الفريق بسبب نتائج الجولتين الأخيرتين، وأصبح الفريق مطالباً بالفوز على النجم والهلال من بعده، لضمان التأهل دون النظر لباقي النتائج الأخرى.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة بـ9 نقاط.