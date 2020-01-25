رامي رضوان: تكريم أسر الشهداء "سُنُة"

25 يناير 2020 - 09:13 ص

أشاد الإعلامي رامي رضوان، بحرص الدولة المصرية علي تكريم أسر الشهداء خلال احتفالية عيد الشرطة من كل عام ، قائلا :"إن تكريم أسر الشهداء أصبحت سنة تحرص عليها الدولة، و يؤكد أن الدولة لا تنسى أبنائها الذين ضحوا من أجلها".



وأضاف"رضوان"، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، قائلا : "كل واحد حر سواء هيحتفل بيه لعيد الشرطة أو لثورة 25 يناير أو كليهما"، معقبا: "25 يوم إجازة تتهنوا بيه سواء لعيد الشرطة أو لذكرى ثورة يناير".



وتابع :" خدوا بالكم اللجان الإلكترونية تعمل حاليًا لإشعال الفتنة بين الشعب المصري في ذكرى ثورة 25 يناير، وأصبحوا ينشروا الصور المفبركة، قائلا: "الفبركة تؤكد على انتهاء الجماعة".

