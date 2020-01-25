"لو عملنا انتخابات الإخوان هيكسبوا".. اعتراف جريء لمبارك

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ثورة يناير

مبارك

ام بى سى مصر

اديب

الإخوان جورج بوش

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه مرّ 9 سنوات علي ثورة 25 يناير ،لا يشغل المصريين سوى هل سيكون يوم السبت أم الأحد إجازة رسمية، معلقا: "ده كل اللي يهم المصريين".

 وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر "،بأن عدد الكتب التي طرحت عن ثورة 25 يناير لا تزيد عن 20 كتابا، منوها بأن هناك أسئلة كثيرة عن تلك الثورة لم يتم الإجابة عنها حتى الآن".

وتابع: "مفيش أي ورق يقول مبارك كان فاسد ولا لأ، وما كان يتردد أن مبارك كان يريد توريث الحكم، لا يوجد عليه دليل حتي الآن".

وأشار الإعلامي إلي أن كتاب الواقعية والديمقراطية للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، يشير إلى أنه تحدث مع مبارك في مسألة التوريث، فكان رد مبارك: "لو عملنا انتخابات الإخوان هيكسبوا".

وطالب "أديب"، بجمع كل ما يثبت تفاصيل ثورة 25 يناير، معلقا: "كتابة التاريخ غير كتابة القهاوي.. لموا الوثائق ينوبكم ثواب".

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