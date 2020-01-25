» فنانة شهيرة: استفدت من اتهامي في قضية الدعارة

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عايدة رياض
عايدة رياض

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الدعارة

محمد فؤاد

عايدة رياض

سخرت الفنانة عايدة رياض من الأسباب التي قادت إلى الاتهامها بقضية دعارة قبل حصولها على البراءة.

وقالت في لقاء مع برنامج "تحيا الستات" : الأمر غير منطقي .. لو قبضوا عليّ في شقة مثلا لقلنا لا بأس .. حقهم .. لكن كيف سأمارس الدعارة ومعي زوجي الفنان محرم فؤاد .. على الأقل كنت مارستها قبل زواجي.

وأضافت: زوجي وقف بجانبي وكان متأكدا من براءتي .. والأمر أفادني حيث أراد بعض المخرجين والمنتجين استغلال حالة الجدل المثارة حولي ، فعرضت عليّ الكثير من الأعمال الفنية.

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