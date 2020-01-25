» مدرب الزمالك يكشف كواليس التعادل أمام مازيمبي

25 يناير 2020 - 12:40 ص

علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على نتيجة مباراة الزمالك اليوم أمام مازيمبي الكونغولي والتي انتهت بتعادل الفريقين سلبيا.



وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء المباراة إنه محبط جدا من نتيجة التعادل، مشيرا إلى ان الزمالك كان أفضل ووصل إلى المرمى كثيرا ولكنه لم يسجل.. مضيفا أن الفريق تعرض لاكثر من كرة مرتدة خطيرة.



وأوضح مدرب الزمالك أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب كبير ومؤثر وهو هداف الفريق لكن أحمد زيزو قدم مردودا جيدا طوال اللقاء.



وأضاف كارتيرون أن الفريق يسير بشكل جيد على المستوى البدني، ونجح في تحقيق نتائج مميزة خلال الفترة الأخيرة، ولو كان قد نجح في تسجيل هدف في الشوط الاول ما كان قد تحدث احد عن الأمور البدنية او مدرب الأحمال.



وتابع المدرب الفرنسي أن الحارس محمد أبو جبل تعرض لإصابة خفيفة خلال الفترة الأخيرة، ومشاركته اليوم جاءت بعد تعافيه بشكل كامل والتأكد من قدرته على المشاركة في اللقاء.



وأكد أن إمكانيات لاعبي الزمالك تسمح بشكل أكبر للعب بطريقة المهاجم الواحد وليس اللعب بثنائي في الهجوم،موضحا أنه يعمل على الاعتماد على إرسال العرضيات بشكل مستمر، واللعب على الطرفين واليوم الفريق كان أفضل على مستوى الاستحواذ ولكنه افتقد ميزة الأطراف.

