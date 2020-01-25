الأمير تشارلز: أتمنى أن ينعم الفلسطينيون بالحرية والعدالة

25 يناير 2020 - 12:00 ص

أعرب ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، الجمعة، عن أمله بأن ينعم الشعب الفلسطيني بالحرية والعدالة والمساواة.



جاء ذلك في كلمة لـ"تشارلز" في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، بحضور مسؤولين فلسطينيين، ورجال دين مسلمين ومسيحيين، وفق وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وقال تشارلز "أشاطركم الصلوات من أجل سلام عادل ودائم، يجب أن نتابع هذه القضية بإيمان وعزم، وأن نسعى إلى لأم الجروح التي تسببت في مثل هذه الآلام".

وأضاف "أسمى أمنياتي أن يجلب المستقبل الحرية والعدالة والمساواة لجميع الفلسطينيين، وأن ينعموا بالرخاء والازدهار".

وتابع "لا يمكن لأي شخص يزور بيت لحم اليوم أن يغفل عن أوجه المشقة المستمرة والوضع الذي تواجهه".

وفي وقت سابق الجمعة، وصل الأمير بيت لحم قادما من القدس، في زيارة استغرقت عدة ساعات، زار خلالها مسجد عمر بن الخطاب وكنيسة المهد في المدينة.

والتقى الأمير البريطاني بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، في قصر الرئاسة ببيت لحم.

وشارك الأمير، الخميس، إلى جانب 41 زعيما من دول العالم، في المنتدى الدولي الخامس للهولوكست الذي عقد في مدينة القدس الغربية.