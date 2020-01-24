» دول الخليج تتخذ إجراءات احترازية ضد كورونا الجديد

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أعلنت دول الخليج الستة، فرض إجراءات احترازية لمنع انتقال فيروس كورونا الجديد، من خلال فحص القادمين من الصين لمنع انتشار المرض.
وأجرت وزارة الصحة القطرية في "مطار حمد الدولي" بالدوحة، الجمعة، فحصا طبيا لنحو 200 مسافر قدموا من مطارات الصين؛ للتحقق من عدم إصابتهم بالفيروس القاتل.
ولم يعثر على أي حالة مرض بين القادمين، وفق بيان وزارة الصحة.
فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية "جاھزية العيادات الصحية وغرف العزل الموجودة في مطار الكويت لحالات الطوارئ".
وأشارت، في بيان، إلى تزويد المنافذ الحدودية بكاميرات الاستشعار الحراري وتعميم تطبيق إجراءات إلزام الركاب القادمين إلى الكويت من الدول المعلن عن ظھور المرض فيھا بملء إقرار صحي.
كما أعلنت السلطات الصحية في إماراتي دبي وأبوظبي تطبيق إجراءات فحص للقادمين من الأراضي الصينية عبر مطاريهما، وفق بيان لوزارة الصحة الإماراتية.
كذلك، نفذت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، حملات توعوية ضد الفيروس الجديد، ودعت مواطنيها، عبر حساب الوزارة على تويتر، إلى تجنب الأماكن المزدحمة في المدن التي أعلن عن انتشار المرض فيها.
والخميس، أفادت وزارة الصحة السعودية، عدم رصدها لأي حالة مصابة بالفيروس.
فيما نشر "المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها" في السعودية، عبر موقعه على تويتر، تغريدات تحمل آخر المستجدات عن الفيروس وكيفية الوقاية منه.
كما نشر المركز بيانا يشمل عددا من الإجراءات الاحترازية لمنع وصول الفيروس، من بينها، التنسيق مع هيئة الطيران المدني بتقييم حركة السفر المباشر وغير المباشر من وإلى الصين.
فيما أعلنت "شركة مطار البحرين" أنها بدأت بالتنسيق مع وزارة الصحة، إجراءات فحص المسافرين القادمين إلى البحرين عبر "مطار البحرين الدولي" كإجراء احترازي للكشف عن الفيروس.
وقالت الشركة بأنه "سيتم اخضاع كافة المسافرين القادمين لعمليات المسح الضوئي للكشف عن الفيروس في حال تواجده"، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.
كما دعت الشركة "كافة المسافرين إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة قبل السفر وبعده، خاصةً في حال التوجه إلى الدول التي تم الاشتباه بتواجد الفيروس فيها".
جدير بالذكر أن فيروس كورونا الجديد ظهر في ديسمبر/كانون الأول 2019، في سوق بولاية ووهان الصينية (وسط)، لينتشر في 3 بلدان آسيوية أخرى؛ هي اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية.
وبلغ عدد الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالفيروس 1072، تأكد إصابة 887 منهم، فضلا عن وفاة 26 شخصاً، حسب بيان صادر عن لجنة الصحة الوطنية الصينية.
ويتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة "سارس".
وتسبب ظهور فيروس كورونا الجديد بالصين بحالة من الرعب سادت العالم أجمع، خاصة بعد مطالبة منظمة الصحة العالمية بالاستعداد لحالات إصابة بالفيروس.
ودفعت هذه التحذيرات دولاً خليجية، في مقدمتها الكويت، إلى الإعلان عن إجراءات احترازية. -

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