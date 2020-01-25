» هذا ما قاله فاروق جعفر عن تعادل الزمالك مع مازيمبي

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المصريون ـ متابعات

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قال فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، إن الفريق الأبيض لم يستغل استحواذه على الكرة أمام مازيمبي الكونغولى، فى المباراة التى جمعت بينهما، مساء الجمعة.
وأضاف فاروق جعفر، من خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي، هاني حتحوت على قناة «صدي البلد»، إن الزمالك قدم كرة جماعية خلال الشوط الأول أمام مازيمبي، وكان منظم مقارنة بالمنافس، ولكنه لم يستغل هذا الاستحواذ .
وأوضح فاروق جعفر، إن حالة الزمالك، بشكل عام، مطمئنة، وأن الفريق حسم الصعود لربع نهائى الأبطال، بشكل كبير، لكنه كان يتمنى فقط أن يتصدر الأبيض مجموعته، خاصة أن تصدر المجموعة من سمات البطل. 
وتمنى فاروق جعفر، أن يقود المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بتثبيت التشكيل خلال الفترة المقبلة،مشيرا «الزمالك يحتاج لمدرب أحمال خلال الفترة المقبلة».
وأتم فاروق جعفر تصريحاته قائلا : «أبو جبل يسير بشكل جيد مع الزمالك، هو الأفضل مؤخرا مع مصر بجانب محمد الشناوي ومحمود أبو السعود».

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