"ترامب بيخلص في صفقة القرن والتورتة بتتقطع"

24 يناير 2020 - 11:40 م

كشف الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أنه سيعلن عن تفاصيل صفقة القرن الثلاثاء المقبل، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس كتلة أزرق أبيض.



وأشار إلى أن «نتنياهو» وصف الأمر أنه تاريخي، معقبا: «طالما نتنياهو قال كده يبقى هو عرف كل حاجة، وأن الأمر لمصلحتهم.. والطبخة مش هتعجبنا».

