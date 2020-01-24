  • السبت 25 يناير 2020
  • بتوقيت مصر03:10 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ترامب

"ترامب بيخلص في صفقة القرن والتورتة بتتقطع"

فيروس" كورونا"

كيف تحمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا.. رئيس الطب الوقائي يجيب

عمرو أديب

نصيحة هامة من "أديب" للمواطنين بشأن الفيروس "الغامض"

نانسي عجرم وزوجها

فنانة سورية تفتح النار على نانسي عجرم وزوجها

الخرباوي لـ«العجاتي»: أتحداك تطهر الدولة من الإخوان

"الخرباوي" يفجر مفاجأة مدوية بشأن الإخوان وعيد الشرطة

أرشيفية

«وقف إنشاء شركات سياحية جديدة» يثير الغضب

أرشيفية

بالتفاصيل..«الكهرباء» تُطلق «أبليكشن» لقراءة العدادات

هالة زايد

ليس له دواء..بيان عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا

السعودية

تصريحات نارية من "بن سلمان" ضد إيران

بالصور.. أمطار وبرد قارس يضرب بورسعيد

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الغد

عمرو أديب يكشف:

"ترامب بيخلص في صفقة القرن والتورتة بتتقطع"

آخر الأخبار

ترامب
ترامب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

ترامب يكشف عن "صفقة القرن" في هذا الموعد

#

حول قرب نشر تفاصيلها.. "حماس" تتوعد بإفشال "صفقة القرن"

#

موت الحقيقة!!

#

"صفقة القرن" تدخل حيز التنفيذ في هذا الموعد

كشف الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أنه سيعلن عن تفاصيل صفقة القرن الثلاثاء المقبل، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس كتلة أزرق أبيض.
وأشار إلى أن «نتنياهو» وصف الأمر أنه تاريخي، معقبا: «طالما نتنياهو قال كده يبقى هو عرف كل حاجة، وأن الأمر لمصلحتهم.. والطبخة مش هتعجبنا».
وأضاف «أديب»، خلال برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة mbc مصر 2»، يوم الجمعة، أن يوم الثلاثاء دوروا على القدس واللاجئين.. نحن في العد التنازلي لمعرفة التفاصيل، مضيفاً : «اللي هيعجب إسرائيل هيمشي»، وجامعة الدول العربية أخبارها إيه، التورتة هتتقطع وإحنا قاعدين، لو القدس مرجعتش مفيش قضية فلسطينية تاني».
 

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» دول الخليج تتخذ إجراءات احترازية ضد كورونا الجديد
» الجبير: لا علاقات بين السعودية وإسرائيل
» هذا ما قاله فاروق جعفر عن تعادل الزمالك مع مازيمبي
» "بعد 9 سنين محدش عارف إيه اللي حصل في ثورة يناير"
» رئيس الزمالك يتخذ هذا القرار العاجل بعد التعادل مع مازيمبي
» الزمالك يتعادل سلبيا مع مازيمبي.. ويؤجل حسم الصعود بدوري الأبطال
» سارة نخلة: خسرت لقب ملكة جمال العرب بسبب زواجي
» "استئصال ورم".. مبارك يخضع لعملية خطيرة (تفاصيل)
» حجب موقع «وكالة فارس» بعد العقوبات الأمريكية على طهران
» شخصيات خليجية تطمئن على "مبارك" هاتفيًا
» تونس تضرب موعدا مع مصر بنهائي أمم أفريقيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:28

  • عشاء

    18:58

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح