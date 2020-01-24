» الزمالك يتعادل سلبيا مع مازيمبي.. ويؤجل حسم الصعود بدوري الأبطال

24 يناير 2020 - 11:10 م

تعادل فريق الزمالك مع ضيفه مازيمبي الكونغولي بنتيجة 0-0 في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا خلال اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة على ستاد السلام.

