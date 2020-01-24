» سارة نخلة: خسرت لقب ملكة جمال العرب بسبب زواجي

24 يناير 2020 - 10:00 م

قالت الفنانة سارة نخلة، إنها خسرت لقب ملكة جمال العرب بسبب زواجها، موضحة أن القانون الدولي في مسابقة كأس العالم يحظر عليها الزواج في السنة الأول.



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ملكة جمال العالم تقوم بتنفيذ عدد من الجولات في أكثر من دولة وتشارك جميعات خيرية في أعمال إنسانية.

