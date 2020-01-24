نصيحة هامة من "أديب" للمواطنين بشأن الفيروس "الغامض"

24 يناير 2020 - 10:10 م

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن أغلب مطارات العالم اتخذت خطوات لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الصين تبني مستشفى حاليًا لاستقبال مرضى الفيروس.



وأضاف "أديب" أن العالم كله مترقب عما سيحدث، مشددًا على ضرورة منع القبلات عند السلام، معقبا: "بلاش بوس الفترة الجاية".

