نصيحة هامة من "أديب" للمواطنين بشأن الفيروس "الغامض"

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أن أغلب مطارات العالم اتخذت خطوات لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الصين تبني مستشفى حاليًا لاستقبال مرضى الفيروس.
وأضاف "أديب" أن العالم كله مترقب عما سيحدث، مشددًا على ضرورة منع القبلات عند السلام، معقبا: "بلاش بوس الفترة الجاية".
وسات تأثيرها خطير خاصة على الصغار وكبار السن، ولهذا لا بد من الحيطة، قائلا: "تناولوا أكل صحي وارفعوا المناعة بالأكل الصحي ودي مش محتاجة غني أو فقير".

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