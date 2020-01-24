"الخرباوي" يفجر مفاجأة مدوية بشأن الإخوان وعيد الشرطة

24 يناير 2020 - 10:30 م

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية طالبت باختيار يوم آخر غير 25 يناير، للاحتفال بعيد الشرطة.



وأضاف الخرباوي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق رجل وطني حتى النخاع، وانحاز في وقت فارق للإرادة الشعبية والوطن.



وأشار ثروات الخرباوي إلى أن طارق البشبشي تطهر من الإخوان وخرج من تلك الجماعة بعد اكتشاف شرها، موضحا أن الحصار الأكبر في جمعة الغضب كان لأقسام الشرطة.

