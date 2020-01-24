"الخرباوي" يفجر مفاجأة مدوية بشأن الإخوان وعيد الشرطة

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قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية طالبت باختيار يوم آخر غير 25 يناير، للاحتفال بعيد الشرطة.
وأضاف الخرباوي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق رجل وطني حتى النخاع، وانحاز في وقت فارق للإرادة الشعبية والوطن.
وأشار ثروات الخرباوي إلى أن طارق البشبشي تطهر من الإخوان وخرج من تلك الجماعة بعد اكتشاف شرها، موضحا أن الحصار الأكبر في جمعة الغضب كان لأقسام الشرطة.
وأوضح الدكتور ثروت الخرباوي، أن عددا كبيرا من أقسام الشرطة حرقت بالكامل مثل قسم السيدة زينب، موضحا أن قسم المقطم تحطم، وتم سرقته أثناء جمعة الغضب وأيضا مديريات الأمن التي تعد ملك المصريين.


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