» حجب موقع «وكالة فارس» بعد العقوبات الأمريكية على طهران

وقع الموقع الإلكتروني لوكالة فارس الإيرانية والتابعة للحرس الثوري الإيراني، تحت طاولة الحجب، اليوم الجمعة، بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أفادت قناة العربية نيوز الإخبارية.

يذكر أنه أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، توسيع العقوبات على إيران، مشيرة إلى أنها أدرجت على القائمة السوداء شخصين وستة كيانات، بما فيها أربع شركات متصلة بشركة النفط الإيرانية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها أدرجت على قائمتها السوداء شركتين مقرهما هونج كونج وشركة مقرها شنغهاي وأخرى مقرها دبي، لمعاقبتها على مساعدتها الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، في تصدير بضائع تقدر قيمتها بملايين الدولارات، في مخالفة العقوبات الأمريكية.