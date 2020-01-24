» تونس تضرب موعدا مع مصر بنهائي أمم أفريقيا

24 يناير 2020 - 08:57 م

ضرب منتخب تونس لكرة اليد موعدا مع مصر في نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام على أرضه والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد غد الأحد، بعد الفوز على أنجولا بنتيجة 39 /23 فى نصف النهائى.

وفاز منتخب مصر لرجال كرة اليد على نظيره الجزائرى منذ قليل، فى إطار نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بنتيجة 30 /27.