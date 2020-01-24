» الكويت.. السجن 10 سنوات لخلية "تفجير المساجد"

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الشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية

محمد فضل- متابعات

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الكويت

السجن

مساجد

قضت محكمة التمييز الكويتية، بالسجن لمدة 10 سنوات لـ 3 مواطنين، وحبس مقيم سوري سنتين، في قضية التخطيط لتفجير بعض المساجد في البلاد وارتباطهم بتنظيم داعش المحظور.

وبدأت تفاصيل القضية بعد القبض على أحد المتهمين في الفلبين وتسليمه إلى الكويت، وقد أسند إلى المتهمين انهم انضموا إلى تنظيم ما يسمى (داعش) الذي ينتهج الفكر التكفيري المتطرّف، كما أسند إليهم أنهم ارتكبوا عمداً فعلا يؤدي الى المساس بوحدة البلاد وسلامة اراضيها بأن اتفق المتهم الأول مع الثاني على تصنيع مفرقعات، وكلفا المتهم الثالث برصد وتصوير مقاطع فيديو لمساجد الطائفة الشيعية؛ فقام الأخير بتصوير مقطع فيديو لمسجد جعفر بن أبي طالب، تمهيداً لتفجيره، واتفق الثلاثة على ارتكاب الجناية محل الاتهام السابق، وأعدوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه، حسب صحيفة القبس الكويتية.

وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيام المتهم الأول بتدريب المتهم الثاني على صنع المفرقعات بقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع، وكان ذلك على طريق الاتصال به عبر حسابه بموقع «تليغرام»، وبالفعل نشر معلومات عن كيفية تصنيع المواد المتفجرة، وقام بتقديم مبلغ مالي، قدره 200 دينار للمتهم الثالث، بنية استخدامه لارتكاب عمل إرهابي، وذلك لشراء كاميرا لتصوير مقاطع فيديو لمسجد جعفر بن أبي طالب، للوقوف على مداخله، تمهيداً لتفجيره.


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