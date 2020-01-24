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940 ألف مشترك جديد في شركات المحمول خلال عام

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المصرية للاتصالات

شركات المحمول

اورانج

فودافون

اتصالات

تزايد عدد المقبلين على شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري، ليصل إلى قرابة 940 ألف مشترك جديد خلال عام.

عدد مستخدمي الهاتف المحمول في مصر، بلغ 95.25 مليون مستخدم، نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 94.31 مليون مستخدم، أكتوبر 2018، حسبما ذكر التقرير الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب التقرير، فإن المصرية للاتصالات استطاعت توصيل خدمات الهاتف الأرضس إلى نحو 800 ألف مشترك جديد، خلال الفترة ما بين أكتوبر 2018 وأكتوبر 2019، بمعدل نمو سنوى تخطى 10.3% سنويًا.

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