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منتخب اليد يتأهل إلى نهائي أمم أفريقيا

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منتخب اليد يضع قدما في دور 16 لكأس العالم
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أمير سعد

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تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على نظيره الجزائرى 30 /27، فى إطار نصف نهائى البطولة التى تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وينتظر منتخب مصر لرجال كرة اليد الفائز من لقاء تونس و أنجولا لمقابلته فى النهائى .
 
وشهد دور ربع النهائي فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 في ثاني لقاءاته للتأهل على نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر بعد أن حصل على راحة أمس الخميس.
 
ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى.
 
وتقام المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التى أقيمت العام الماضى فى الدنمارك وألمانيا بتأهل 8 فرق من الدور الأول إلى ربع النهائى بنقاط المواجهات المباشرة مقسمين إلى مجموعتين، حيث نجح منتخب مصر فى ضمان التأهل إلى نصف النهائى مبكرًا ومعه أنجولا.
 
وتضم قائمة اللاعبين كلاً من: كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب.

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