الإسماعيلي يعلن وصول البطاقة الدولية لـ«بن يوسف»

وصلت البطاقة الدولية الخاصة بالمهاجم التونسى "فخر الدين بن يوسف" المنتقل حديثًا إلى صفوف الإسماعيلي، ليصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة ضمن صفوف الفريق.



تم قيد اللاعب بالقائمتين المحلية والعربية ليكون متاحًا له اللعب مع الفريق فى المواجهات المقبلة اعتبارًا من لقاء الاتحاد السكندرى يوم الأحد المقبل، لحساب جولة الإياب من دور الــ8 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".