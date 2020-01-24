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وكيل أول البرلمان: مصر ستظل فى رباط ليوم الدين

الحياة السياسية

السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب
السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب

حسن علام

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وكيل أول البرلمان

قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، ونقيب الأشراف: "إن اللحظة جاءت لنرسل رسالة للعالم أجمع، مفادها أن مصر ستظل فى رباط إلى يوم القيامة، وفى هذا الوقت نعلن أن مصر رايتها عالية خفاقة، وشعبها بخير وفى رباط ليوم الدين"، معلنا الوقوف بجانب الأسر والعائلات والقبائل المصرية فى دعم القيادة السياسية".

وأشاد الشريف، بالجهود التى تبذلها القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل، موجها التحية لهم بمناسبة عيد الشرطة، مؤكدا أن مصر بقيادتها ومؤسساتها على قلب رجل واحد، والجميع يقف صفا واحدا لتدعيم الدولة المصرية، موجها الشكر للرئيس على الإنجازات التى شهدتها الدولة  خلال سنوات قليلة.

جاء ذلك خلال احتفالية "شعب واحد.. وأيد واحدة.. ووطن واحد"، التى ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية، بمشاركة جميع أبناء وطوائف الشعب المصرى، باستاد القاهرة، ورفع المشاركون فى الاحتفالية علم مصر، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولافتات مكتوب عليها "تحيا مصر"، وسط أجواء حماسية على نغمات الأغانى الوطنية.

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