  • الجمعة 24 يناير 2020
  • بتوقيت مصر06:57 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مبارك

"استئصال ورم".. مبارك يخضع لعملية خطيرة (تفاصيل)

كلوب وصلاح

«كلوب» يهاجم «صلاح» ويتهمه بإهدار الفرص

لبنان

شاهد.. مقطع فيديو يهز لبنان

أغنية من الجيش للشرطة

«سلام وتحية».. الجيش يهدي الداخلية أغنية في عيدها الـ 68

الاهلى والزمالك

حقيقة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

السعودية

رسميًا.. السعودية تحسم وجود علاقة مع إسرائيل

ميدو

أول تعليق لـ«ميدو» بعد إقالته من تدريب المقاصة

الفقيدة في سرير المرض

صدمة.. وفاة فنانة شابة بشكل مفاجئ

أرشيفية

بسبب التحرش الجنسي.. فتيات دار رعاية يستغثن بالرئيس من المدير

جماهير ليفربول

مفاجأة.. "صلاح" يودع الدوري الإنجليزي

أحمد مرتضى رئيسا لبعثة الزمالك في الإمارات

الرياضة

نقل أحمد مرتضى إلى المستشفى
نقل أحمد مرتضى إلى المستشفى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

شوبير: علاء علي عانى من شلل تام قبل وفاته

#

تعليق ناري من مرتضى على تأجيل الدوري

#

تعليق ناري من مرتضى على زيارة وزير الرياضة للخطيب بمنزله

#

إسماعيل يوسف رئيسا لبعثة الزمالك في السنغال

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تكليف أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادى برئاسة بعثة الفريق الأبيض فى الإمارات لخوض مباراة القمة أمام الأهلى فى بطولة السوبر المحلى المقرر له يوم 20 فبراير المقبل.
ويحصل صاحب المركز الأول فى بطولة السوبر المحلى على مبلغ 500 ألف درهم ويتقاضى صاحب المركز الثانى 300 ألف درهم. 
من جانبه قال عارف العوانى رئيس مجلس أبو ظبى إنه سعيد باستضافة أقوى كلاسيكو عربى وأفريقى يجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير المقبل على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى.
وقال فى المؤتمر الصحفى لمباراة السوبر: "إننا فى الإمارات سعداء باستضافة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك وأمامنا تحدى لخروج المباراة بشكل مميز بعد استضافة اكثر من سوبر في السنوات الماضية". 
ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة، كما تقام المباراة وسط احتفالات بشكل جديد بوجود مفاجأة فنية سوف يتم الكشف عنها مع بقية التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده اليوم الأربعاء.  

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» كتب رسالة وقفز من البلكونة.. انتحار طالب بالإسكندرية
» أرملة الشهيد رامي هلال تكشف عن أخر اتصال بينهما
» «كلوب»: ليفربول لم يحسم لقب «البريميرليج».. والقادم أصعب
» إصابة 7 في حادث تصادم عدة سيارات بطريق بنها
» راعي أغنام يقتل شابًا بسبب كلب
» النجم يحل أزمة حراسة المرمى قبل مواجهة الأهلي
» تفاصيل عملية جراحية للرئيس الأسبق حسني مبارك
» بالفيديو.. تمثال لـ«محمد صلاح» في متحف الشمع
» تونس تستقبل أطفال " داعش" من ليبيا
» موقف طريف لـ "بوتين" مع جندى فلسطيني
» "بواب" يخدع فتاة بريطانية ويحاول اغتصابها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح