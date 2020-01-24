أحمد مرتضى رئيسا لبعثة الزمالك في الإمارات

24 يناير 2020 - 06:45 م

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تكليف أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادى برئاسة بعثة الفريق الأبيض فى الإمارات لخوض مباراة القمة أمام الأهلى فى بطولة السوبر المحلى المقرر له يوم 20 فبراير المقبل.

ويحصل صاحب المركز الأول فى بطولة السوبر المحلى على مبلغ 500 ألف درهم ويتقاضى صاحب المركز الثانى 300 ألف درهم.

من جانبه قال عارف العوانى رئيس مجلس أبو ظبى إنه سعيد باستضافة أقوى كلاسيكو عربى وأفريقى يجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير المقبل على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى.

وقال فى المؤتمر الصحفى لمباراة السوبر: "إننا فى الإمارات سعداء باستضافة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك وأمامنا تحدى لخروج المباراة بشكل مميز بعد استضافة اكثر من سوبر في السنوات الماضية".