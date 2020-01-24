"استئصال ورم".. مبارك يخضع لعملية خطيرة (تفاصيل)

24 يناير 2020 - 06:44 م

كشف مصدر، طبيعة العملية الجراحية التي أجراها الرئيس الأسبق حسني مبارك يوم أمس. ذكر المصدر المقرب من أسرة "مبارك" أنه أجرى عملية استئصال ورم في المعدة فجر أمس الخميس. وقال إنه دخل المستشفى الثلاثاء الماضي، وتم حجزه في قسم الأورام لإجراء فحوصات طبية لتحديد حالته الصحية، وخضع لعملية استئصال ورم في المعدة، بحسب "روسيا اليوم". وأضاف المصدر أنه تم نقل "مبارك" بعد العملية إلى غرفة العناية المركزة، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة حاليا وفي تحسن. وقبل ساعات نشر "علاء مبارك"، نجل الرئيس الأسبق، تغريدة على "تويتر" ذكر خلالها أن والده أجرى عملية جراحية وحالته مستقرة.