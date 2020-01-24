رسميًا.. السعودية تحسم وجود علاقة مع إسرائيل

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عادل الجبير

علاقة

حسمت المملكة العربية السعودية، وجود علاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، وشدد  وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الجمعة، إنه لا علاقات للمملكة مع إسرائيل.

وفي الشأن الإيراني، تساءل الجبير عن كيفية التفاوض مع طهران إذا كان دستورها ينص على تصدير الثورة.

وأضاف الجبير، في مؤتمر صحفي، أن العقوبات فرضت على إيران بسبب سلوكها في المنطقة وليس برغبة من السعودية، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني شعب معتدل تاريخيا لكن النظام اختطف الدولة، وقال: "الدستور الإيراني ينص على تصدير الثورة فكيف لنا التفاوض مع طهران؟".

وأكد الجبير أنه يجب حل الأزمات والصراعات في المنطقة بالتنسيق والحوار.

في الشأن اليمني، قال الجبير إن اليمنيين اشتركوا بالحوار الوطني، لكن الحوثيين قاموا بانقلابهم، وأضاف السعودية لا تقبل بأن تسيطر أقلية سياسية على المشهد في اليمن، وقال: "لا نريد الحرب في اليمن ونسعى إلى حل سياسي".


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