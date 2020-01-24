» بالفيديو.. تمثال لـ«محمد صلاح» في متحف الشمع

24 يناير 2020 - 04:13 م

نشر النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

وظهر «صلاح» في مقطع الفيديو خلال التحضير لتماثل له في متحف الشمع في لندن قائلا: "أنا مو صلاح في متحف الشمع، لتجهيز التمثال الخاص لي".

ويستعد متحف الشمع فى لندن أو متحف مدام توسو لضم محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول إلى قائمة المشاهير والشخصيات التاريخية المتواجدة به، حيث نجح فى الوصول إلى الفرعون لتجهيز المجسم الخاص به لوضعه فى المتحف الشهير الذى يعد أحد أهم وأكبر المتاحف فى العالم.